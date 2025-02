Chico: Diego Hypolito faz hora extra no BBB 25 e precisa ser eliminado

No Paredão de hoje, apenas um integrante da dupla vai ser eliminado. O outro vai para um quarto secreto, em que poderá observar a casa.

Para Saryne, o apagamento dos irmãos Hypolito é razoavelmente recente. Ela acredita que as irmãs Giovanna e Gracyanne demoraram para entrar no jogo, principalmente depois dos oponentes terem conseguido crescer no coração do público.

Eles se apagaram ontem (no Sincerão). Até ontem, no caso, foi a dupla que protagonizou o programa, que quando não tinha assunto nenhum, eles eram assunto. Os conflitos entre eles e os conflitos com a casa. Então eu acho que eles merecem ficar no jogo

Bárbara Saryne



