Camilla faz promessa no BBB 25: 'Vou votar nele até sair'

Em conversa com Vinícius, a sister garantiu que segue o mesmo pensamento da primeira semana. "Eu estou sendo coerente. As pessoas que eu votaria, no início, seriam Edy, Diogo e por último o Marcelo".

A trancista ainda garantiu que o ator seguirá como sua principal opção de voto. "Sabendo que eles combinavam voto para votar em mim, eu iria nos três. O Diogo ainda está aqui, então eu vou votar nele até ele sair. Só não vai ser votado por mim quando for Líder ou tiver imune. Não fico fazendo média pra ninguém".

