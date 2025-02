Camila Pitanga sobre namoro com outra mulher: 'Eu sou livre'

Camila Pitanga, 47, falou sobre seus relacionamentos homoafetivos, e disse ser uma mulher livre para amar quem quiser.

O que aconteceu

Bissexual assumida, Pitanga afirmou que não permite ter sua sexualidade "pautada" por terceiros. "Eu sou livre, vivo a minha sexualidade do jeito que meu corpo se move, não vou ser pautada por ninguém. Mas essa liberdade esbarra no conservadorismo, no incômodo de muitas pessoas, mas aí é problema das outras pessoas. Elas que não têm essa liberdade", declarou em entrevista ao programa Roda Viva.

Pitanga ressaltou, porém, que torce para que essas pautas progressistas tenham mais espaço na sociedade. "Agora me interessa fazer pontes, que a gente possa avançar cada vez mais, de uma mulher ou um homem amar quem quiser amar".