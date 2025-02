Caco Barcellos: 'Medo é essencial pra ter cuidado e consciência dos riscos'

"Não me acho professor. Sinceramente, nessa troca com as novas gerações a gente aprende acho que mutuamente. Não vou também ser aqui falso modesto dizendo que não tenho uma experiência para mostrar, a gente tem, mas os jovens também têm uma belíssima experiência e sobretudo a inquietude da juventude, a inquietude que dá grande importância ao saber, tem muito a trocar. Essa troca eu acho maravilhosa."

Barcellos garante que a nova temporada do Profissão Repórter trará histórias que vão prender a atenção do público. "Já temos uma coleção de boas histórias para contar. Queria muito ter a atenção de vocês e, por favor, também troque conosco, dentro do possível. Adoro que as pessoas se aproximem da gente, de mil maneiras possíveis. Mas, sobretudo, eu gostaria de ter atenção às histórias que contamos."

"Estou em paz"

Caco Barcellos é dono de uma vida discreta. O jornalista não está no hall dos apresentadores de TV cuja vida pessoal conflita ou ganha mais destaque que seu próprio trabalho.

Estou em paz com muitas coisas que me causavam ansiedade e tentando me envolver também com o lado mais pessoal, que às vezes deixava não em segundo plano, mas ia adiando. Tento equilibrar, digamos, depois de uma reportagem que envolva um alto risco e muito tempo de produção, buscar na sequência horas de lazer e de radical envolvimento com coisas mais prazerosas.

Aos 74, ele diz estar feliz em ter encontrado um meio-termo para aproveitar a vida em meio às obrigações do trabalho. "Busco coisas que sejam lúdicas também para a minha vida, a vida dos meus filhos, estar presente na vida deles. Sempre me dediquei muito às viagens, nunca deixei de correr atrás de uma história importante porque tinha algo de lazer. Agora, esse cuidado está me fazendo muito bem. Jogar futebol continuou uma prioridade e leitura, lendo muito, uma maneira também compensando os períodos que eu acho que eu tive pouca leitura. Nunca é demais leitura. Eu estou sempre carente delas."