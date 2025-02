Boni ironiza suposto teste do sofá e surubão na Globo: 'Não sei o que é'

Em outro momento da entrevista, Boni também detonou o BBB, reality que se tornou popular graças ao seu filho, Boninho. "Nunca gostei do BBB desde o começo, mas não é pelo programa em si. Acho besteira o que aquelas pessoas dizem, muitas vezes estimuladas pelo álcool, eu preferia um texto do Dias Gomes, porque eles me dizem alguma coisa mais útil".

Boni opinou que a atual edição do BBB, em duplas, a primeira sem o comando de Boninho, piorou o reality. "Eu faria um outro divertimento, mas sei que o programa é um sucesso enorme no mundo inteiro. O Boninho sempre fez o melhor Big Brother do mundo. Muitas vezes ele discutia com a Endemol porque queria fazer diferente, coisas que deram certo. Agora esse negócio de dupla não deu certo".