Bomba em 'Volta por Cima': Joyce descobre a real identidade de Belisa

Doralice decide conversar com Osmar e chega a um acordo com ele. Gerson questiona Bernardo sobre sua amizade com Yuki. Cacá pensa em Chico. Gerson fala de Roxelle para Marco. Tereza repreende Jayme por contar para Edson sobre a sabotagem do ônibus. Jô solicita uma foto com Jin. Rosana pede que Edson não denuncie Violeta. Doralice garante a Tati que denunciará Osmar se ele não cumprir com o acordo que fizeram. Osmar decide tomar o controle dos negócios dos Castilho. Osmar pede Violeta em casamento.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

