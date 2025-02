Belo declara torcida para Gracyanne no BBB e reage sobre rumores de traição

Belo, 50, comentou sobre a participação de Gracyanne Barbosa, 41, no BBB 25. Mais do que isso, o cantor esclareceu sobre o término de seu casamento e declarou torcida pela permanência da ex-esposa no reality show.

O que aconteceu

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou uma série de Stories comentando sobre seu relacionamento com a musa fitness. Os dois anunciaram o fim do casamento de 16 anos em abril de 2024.