BBB 25: Gracyanne entra no quarto e flagra brothers falando sobre ela

Isolados no quarto com os gêmeos João Pedro e João Gabriel, Vilma e Diogo conversaram sobre os apontamentos que receberam de outros brothers —em especial, de Gracyanne Barbosa. "Ela chegar para mim ontem e me dizer que me admira como homem. Depois da prova, que a gente tinha ido no Confessionário, e hoje ela falou aquilo? Que eu sou um homem de merda? Pelo amor de Deus, né? Muito estranho", disse Diogo.

O brother chegou a dizer que gostaria que Gracyanne e Giovanna, que estão no Paredão com Diego e Daniele Hypolito, fossem eliminadas.

Enquanto falavam da influenciadora, Gracyanne entrou no quarto em que eles estavam com uma pinha de roupas limpas e dobradas. "Só pode ser de vocês, né. Essa cueca. Além de você montar em mim, dobrei sua cueca", brincou, referindo-se aos gêmeos.

