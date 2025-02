BBB 25: Atitude de Diogo ao indicar Aline vai além do certo e errado

Em algum momento, ela pode compreender as razões de Diogo para não ter sido escolhida como a prioridade dele naquele momento, mas não estará fazendo isso em cima de uma idealização.

Se Diogo agiu bem ou mal, pouco importa - e nem é possível classificar a atitude dele com tanta simplicidade. O que a gente precisa ter em mente é que não se tem controle sobre o outro, mas é possível ter algum controle sobre si próprio. O filósofo Jean-Paul Sartre disse: "O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós".

As expectativas que depositamos sobre o outro são uma projeção do nosso próprio desejo. Há uma profunda vontade de encontrar numa pessoa as qualidades que almejamos, o que, muitas vezes, nos impede de enxergar como uma pessoa realmente é.

Quando o indivíduo escolhe se apegar à realidade, e não ao ideal construído sobre o outro, que não é real, pode até não ser a escolha mais fácil imediatamente, mas evitará sofrimento no futuro.

Por que não é a escolha mais fácil? Quando estamos apaixonados e um conflito surge, a maneira que parece mais rápida de aplacar a dor é escolher acreditar nas justificativas do outro e seguir em frente com a relação, sem ponderar se é possível, de verdade, conviver pacificamente com o sofrimento infligido a nós.

O outro caminho possível não é, necessariamente, encerrar o romance ou nem cogitar a possibilidade de perdoar o que classificamos como um erro cometido. Nada disso! Mas estabelecer um diálogo honesto, ambos baseados no que aconteceu de concreto e nas motivações objetivas e subjetivas que levaram o outro a agir como agiu.