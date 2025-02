Assim como Jottapê, veja famosos que mudaram de vida após se converterem

A ex-dançarina de axé atuava no É o Tchan quando o grupo ainda se chamava Gera Samba, na década de 1990. Hoje, ela é missionária evangélica e deixou no passado a carreira artística.

Débora afirma que passou a usar seus talentos para Deus. "As pessoas me viam como dançarina, hoje posso usar aquilo que Deus me deu que é o talento da dança, o talento da voz, para levar a palavra de salvação, de mudança.

Valéria Valenssa

Valéria Valenssa, eterna Globeleza, volta para a Sapucaí após duas décadas Imagem: Divulgação

Durante 15 anos, a carioca foi a musa da vinheta Globeleza, do Carnaval na Globo. Após deixar o posto, ela admitiu que não se via como símbolo de sensualidade, mas que precisava manter uma postura firme para ser vista com respeito e não com vulgaridade.

Valenssa se converteu após sua demissão da Globo, em 2004, época em que sofreu um depressão profunda. "Sempre tive Deus no meu coração. Mas não estava preparada. Tinha dois filhos pequenos, planejei fazer mais dois anos de Globeleza e a Globo me mandou embora. Foi um baque muito grande. Mas já superei", contou.