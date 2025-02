Após ter relação aberta, namorada de Gabriel diz que não perdoaria traição

A empresária contou nesta quinta-feira (30) que não perdoaria uma traição do amado dentro do reality. "Se por acaso rolar algum beijo, alguma coisa a mais, eu não vou perdoar. A gente não tem mais um relacionamento aberto. Então, vou ficar chateada, porque a gente tem um combinado, né? Combinado não é caro", disse em entrevista ao Arrocha Cristina, programa do Kwai.

Juliana já havia falado anteriormente sobre quando os dois viveram um relacionamento aberto. "Eu tinha proposto para o Gabriel. A gente tinha um casual com afeto. Mas a gente queria impor algumas coisinhas ali, que se a gente fosse só ficante, talvez não fizesse sentido", contou ao portal de Hugo Gloss. "Então, a gente começou a ter um relacionamento aberto. Nesse período, eu também fui para Nova York, num novo relacionamento aberto, e quando voltei, a gente fechou (...) está tudo bem, tudo muito esclarecido entre a gente há muito tempo. A gente namora fechado há seis meses, mas já estamos há um tempinho juntos".

