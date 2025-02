Aline pergunta a Diogo no BBB: 'Quer continuar dando uns beijinhos, né?'

Na tarde de terça-feira (4), Aline e Diogo voltaram a conversar no BBB 25 (Globo) sobre o Contragolpe que o ator e a mãe, ao lado de Gracyanne e Giovanna, deram na policial e Vinicius.

O que aconteceu

Os dois falaram mais uma vez sobre o assunto e Diogo voltou a se desculpar com Aline. "Procurei viver o dia, só não fui malhar. E não conversei com você. Não falei nada sobre isso. Até porque ontem a gente já tinha falado bastante. Ontem eu te pedi desculpa de coração. Queria saber se você me desculpa por ter te causado sofrimento".