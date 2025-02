Ainda Estou Aqui é o 5º filme brasileiro com maior bilheteria; veja ranking

Na terceira posição aparece "Nada a Perder", longa sobre a vida do bispo Edir Macedo, com renda de R$ 120,2 milhões. "Os Dez Mandamentos - O Filme", drama baseado na novela bíblica da Record, está no quarto lugar com R$ 116,8 milhões.

"Minha Vida em Marte" aparece no sexto lugar com R$ 81,1 milhões.

Outra novidade no ranking é "Auto da Compadecida 2". A sequência do clássico estrelado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele estreou no final do ano passado, e já soma R$ 76,1 milhões na bilheteria, que lhe rende o sétimo lugar.

No oitavo lugar está "Nada a Perder 2" com R$ 59,7 milhões. O nono lugar é ocupado por "Loucas Para Casar", com faturamento de 45,6 milhões. Completa o top 10 "Minha Irmã e Eu", com 43,6 milhões.

Vale destacar que os filmes "Ainda Estou Aqui" e "Auto da Compadecida 2" ainda estão em exibição nos cinemas.