Yas: Sem jogo do tigrinho, Marquezine tem outro nível de fama

As pessoas têm essa fixação com a família do Leonardo, e principalmente com a Virginia por que é a pessoa que mais expõe a vida dela na internet. Mas existe uma diferença muito grande entre artista e subcelebridade

Yas Fiorelo

Yas complementa dizendo que Bruna não tem o costume de expor sua vida, como Virgínia faz. "Às vezes a pessoa só não quer aparecer em 365 stories".

É outro nível de fama. Uma fama construída fora da bolha da internet. As pessoas tem essa sensação que a pessoa é muito importante porque tem muitos seguidores, mas na fila do mercado ninguém sabe quem você é (…) Ela fez a carreira dela como atriz e não com jogo do tigrinho

Yas Fiorelo



