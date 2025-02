Sister cai no choro após ser traída: 'Não dá pra pensar só em jogo'

A sister foi "traída" por Diogo Almeida na formação do Paredão deste domingo (2). Após ter beijado e dormindo com ela, o brother a puxou para o Paredão em consenso com sua mãe a a dupla Gracyanne e Giovanna —mas Aline e Vinícius se salvaram na prova bate e volta.

Mateus sugeriu que a sister conversasse com Diogo na manhã desta segunda-feira. "Vai ser muito importante", disse. "E depois tira as conclusões que forem necessárias".

A atitude e Diogo foi mal vista por outros brothers, incluindo Gracyanne Barbosa, que detonou o participante. "O cara está com a menina e não protege ela? Sabendo que ela ia para o Paredão... Ele saiu de um patamar de um cara foda para um cara bost*, como homem", disse aos aliados. "Se eu fosse ela, não olhava nem na cara dele, não tinha mais nem conversa".

