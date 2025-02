Saiba detalhes do primeiro encontro de Carlito com o pai biológico

No capítulo de terça-feira (4), da novela "Garota do Momento" (Globo), Carlito (Caio Cabral) irá se encontrar pela primeira vez com Érico (Silvero Pereira), seu pai biológico.

O que vai acontecer

O garoto mandou uma carta pedindo para conhecer o pai após pegar a mãe beijando Juliano (Fábio Assunção). Porém, Carlito nem imagina que Érico é homossexual e se apresenta como a drag Verônica Queen.