Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 4 a 15/2

Beto explica que Beatriz deve participar de uma seleção para um novo trabalho publicitário. Carlito conhece Érico. Alfredo e Anita combinam de esperar um tempo para acertarem seu romance. Eugênia afirma que não será namorada de Topete. Arlete lamenta a partida de Flora/Isabel. Ana Maria leva Flora/Isabel ao boliche. Lígia recebe seu compacto e comemora com Celeste. Flora/Isabel se insinua para Ronaldo. Topete descobre sobre o desquite de Alfredo. Érico visita Anita. Bia sente ciúmes de Flora/Isabel com Ronaldo. Flora anuncia a Zélia que ficará mais tempo na cidade. Ronaldo manipula o concurso de garota-propaganda a favor de Flora/Isabel.

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Beatriz é selecionada para a nova fase do concurso de garota-propaganda. Celeste e Eugênia notam o ciúme de Bia ao ver Ronaldo com Flora/Isabel. Flora/Isabel é anunciada como quarta integrante da seleção. Bia acredita que Ronaldo tenha adulterado o concurso. Clarice passa mal. Maristela comenta com Zélia que Flora precisa deixar a cidade. Lígia desabafa com Celeste. Teresa aconselha Clarice a procurar outro médico. Raimundo ordena que Beto e Ronaldo se afastem do processo de seleção da nova garota-propaganda da Malte 28. Juliano pede que Bia o ajude a afastar Beatriz do concurso.

Quinta-feira, 6 de fevereiro

Bia acata o pedido do pai. Teresa visita Anita. Alfredo e Teresa assinam o desquite. Bia, Maristela e Juliano planejam a sabotagem a Beatriz. Zélia se incomoda com a presença de Basílio. Clarice agradece a Teresa pela indicação de seu novo médico. Nelson se recusa a conceder o desquite a Anita. Eugênia comemora o aniversário de Topete. Zélia desconfia de que Basílio tenha provas contra Juliano. Basílio beija Zélia. Nelson vê Anita beijando Alfredo. A música de Lígia toca na rádio. Bia adultera o chá das competidoras do concurso de garota-propaganda.

Sexta-feira, 7 de fevereiro