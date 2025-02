Quem é o pai do bebê de Cacá? Revelação vai mudar tudo em 'Volta por Cima'

A notícia sobre o verdadeiro pai do filho de Cacá (Pri Helena) virá à tona até o fim de fevereiro em "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Quem descobre em primeira mão quem é o pai biológico do bebê é Violeta (Isabel Teixeira). A contraventora receberá o resultado do exame de DNA feito retirando material genético da própria barriga de Cacá.