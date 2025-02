Acolhido, abraçado: Nuno Leal Maia cita maior desafio em 'História de Amor'

Foi bastante emocionante, pois o Assunção foi acolhido e abraçado por todos e era muito bacana passar uma energia positiva para todos os cadeirantes que viraram repentinamente fãs do personagem. Foi gratificante demais. Nuno Leal Maia

Assunção (Nuno Leal Maia) e Joyce (Carla Marins) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Para viver um personagem tão complexo, Nuno contou com o apoio da equipe da produção. "O mais curioso é que a preparação para mim foi ocorrendo no decorrer das gravações e, assim, com o apoio da direção eu ia me adaptando ao Assunção. Foi sem dúvida como todos os trabalhos anteriores em telenovelas um desafio, ir trabalhando um personagem no decorrer das gravações. Mas o Assunção possuía muito material dramático enviado pelo Manoel Carlos, o que me ajudou bastante".

Os bastidores eram super agradáveis e estimulantes, com todos contribuindo ao máximo para que o produto final resultasse no mais bacana possível.

O ator elege duas cenas como as mais marcantes de Assunção na história. "Acredito que a mais desafiadora sequência foi a do acidente com o carro caindo no canal em frente ao antigo Teatro Fênix, no Jardim Botânico. E a mais emocionante o momento onde o Assunção é homenageado no estádio de remo da Lagoa".

Por fim, ele se mostra animada para rever "História de Amor". "Fiquei muito feliz quando soube [da reprise], porque foi uma novela marcante não só para mim, como para muita gente e também para o público em geral. Uma novela de um grande autor que indiscutivelmente retratava a vida cotidiana de uma cidade. Além de um elenco pra lá de gabaritado. Por tudo isso acredito que será um enorme prazer rever 'História de Amor', não só para mim como para todos no Brasil".