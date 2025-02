Nova parcial da enquete UOL aponta estrela do BBB 25 com alta rejeição

O início da manhã apontava para a saída de Giovanna. Àquela altura, Gracyanne sustentava uma vantagem ampla para a irmã.

O panorama se modificou nas últimas horas. Agora, no recorte feito às 18h, Giovanna soma 43,53% e Gracyanne, uma das estrelas do elenco, aparece com 43,11%. O que sugere uma disputa voto a voto até o anúncio da eliminação.

A família Hypolito segue menos ameaçada no paredão. Diego acumula 10,22%, enquanto Daniele tem apenas 3,13 % dos votos.

O participante mais votado será eliminado no programa ao vivo de terça-feira (4). A dupla do escolhido pelo público será enviada para um Quarto Secreto e voltará imune.

BBB 25 - enquete UOL: Quem você quer eliminar no terceiro paredão? Daniele Reprodução/Globoplay Diego Reprodução/Globoplay Gracyanne Reprodução/Gshow Giovanna Reprodução/X A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo