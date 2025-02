Nora de Zezé detona Graciele e reacende briga no clã Camargo: 'Surreal'

Ela argumenta que Graciele tenta prejudicar Igor por meio de processos judiciais, incluindo um processo criminal que ela teria perdido e outro cível em andamento. Amabylle afirmou ainda que a imagem de Igor não deveria aparecer no perfil da influenciadora devido à situação nos bastidores.

Colocar uma foto do Igor na decoração do quarto e ainda fazer questão de trazer isso a público? Sendo que, por trás, ela tenta prejudicá-lo [...] Juro que tento me manter em silêncio, mas dessa vez o afrontamento foi longe demais.

Foto em porta retrato motivou nova briga nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial

Entenda a briga

Amabylle Eiroa acusa Graciele de ter criado um perfil falso para difamar pessoas da família Camargo. A conta, de nome "prisciladantas568", falou mal Camila (filha de Zezé), Zilu (ex-mulher de Zezé) e Wanessa, afirmando, inclusive, que a cantora teria encontrado com Dado Dolabella ainda casada.

Graciele Lacerda fala sobre polêmica de perfil fake nas redes sociais Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record), Graciele admitiu ter criado um perfil falso, mas negou ter feito comentários sobre os familiares. "Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender", disse, acrescentando que pessoas de sua equipe tinham a senha do perfil.