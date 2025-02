Maike se desculpa com Diego após fala polêmica: 'Me coloquei no seu lugar'

Após algumas indiretinhas, o assunto chegou até a dupla de líderes, que se preocupou com a possibilidade disso queimá-los. Maike fez questão de garantir que sempre que pôde, prestou ajuda para Diego, por saber muito bem como é conviver com alguém com ansiedade.

Já Gabriel chegou a admitir que não faz ideia como a doença funciona e expressou preocupação em ser visto como alguém sem empatia. "Eu não tenho ansiedade então nem sei o que é, tá ligado. A relação mais próxima com ansiedade foi só bosta, véi. Eu fico meio assim de achar que tô sendo c*zão por não estar tendo empatia com o bagulho".

Durante a tarde desta segunda-feira (3), os brothers remoeram um pouco mais o assunto, até que decidiram conversar diretamente com Hypolito. Na academia, Maike perguntou como o ginasta se sentiu perante essa questão, até que Daniele também entrou no assunto.

O representante comercial afirmou diversas vezes que compreendia o que Diego estava passando. "Eu só vim falar mais com você porque eu me coloquei no seu lugar, porque eu passei pelo mesmo".

Daniele relembrou todos os momentos difíceis que ela viu Diego passar. "Eu sei o que você tá sentindo e eu respeito total, justamente porque eu sei bem essa dor também. Eu sei a sua, eu não imagino a dele porque eu nunca estive nesse local. Mas, de ver alguém muito próximo, é f*da... Peço desculpas se te causei esse sentimento, tá? E pra você, Diego, também, de talvez não ser enfático na defesa de algo", afirmou Maike.

O participante seguiu pedindo desculpas, enquanto Gabriel se manteve calado. "Eu sinto que devo desculpas pra você por esse momento". Para Daniele, tal atitude foi extra jogo. "Pra mim, como irmã, isso passou do jogo. Como eu falei, vocês colocaram a gente no Monstro, a gente colocou vocês no Monstro... São trocas do jogo. Mas isso, pra mim, realmente foi além".