Maike reclama de esporros de Tadeu no BBB: 'Quem tá aqui é a gente'

O paulista, no entanto, disse para seus aliados que os participantes precisam ser fiéis a si mesmos.

Não vou fazer algo do qual eu não sou só porque ele (Tadeu) quer que eu faça, sacou? Quem tá aqui dentro é a gente (...) Se o seu 'você' é não se indispor totalmente, mas pontuar coisas com as pessoas? Vou ficar criando treta? Maike

Maike ainda disse que costuma ouvir os "toques" de Tadeu, e ficou especialmente pensativo com a fala em que o apresentador "repreendeu" aqueles que só "falavam e jogavam dentro do quarto". "Eu entendo os toques que ele dá e absorvo pra caramba, especialmente aquele negócio do 'leão de quarto'", disse.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação: