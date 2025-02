Maiara chama atenção ao combinar biquíni com casaco na piscina

Maiara arrancou suspiros ao publicar fotos usando biquíni e casaco durante um banho de piscina.

O que aconteceu

A cantora surpreendeu ao posar de biquíni com um casaco de pele durante um banho de piscina. Para fazer as fotos ela escolheu um modelo com estampa xadrez, combinando com um casaco de pele azul.

As imagens chamaram atenção do público que passou a comentar no post. "Arrasou perfeita!" e "Ainda mais bela", foram só alguns dos elogios que a artista recebeu.