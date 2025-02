Lucas Lucco quer ser reconhecido como artista 'multi': 'Minha alma grita'

Cantor, ator, empresário... Lucas multi

Lucas Lucco atua como empresário, influenciador digital e piloto fora dos palcos Imagem: Reprodução/Instagram

Além da retomada da carreira musical, Lucas Lucco inicia em abril a fazer apresentações sobre negócios no mundo corporativo. "Agora, também eu me divido fazendo o que eu chamo de talks, que são mais que palestras. De tanto e-mail, de tanta ligação que a gente recebeu pra ver se eu conseguiria fazer uma palestra, a gente agora vai abrir a agenda também. Antes mesmo de abrir a agenda, eu já marquei os primeiros dois eventos".

Agenda de shows controlada irá ajudar Lucco a investir seu tempo com novo projeto. "As primeiras duas convenções em abril vão marcar o início desse outro braço. Como eu tenho um limite de números de show mensal, vou conseguir me dedicar a tudo isso, me dividindo, dividindo a minha agenda muito bem".

Hoje, tenho um back office que me ajuda com tudo isso. Também tenho meus compromissos com a Porsche Cup, porque agora eu lutei, tirei carteira de piloto e estou no mundo do automobilismo profissional. Tenho também as minhas empresas, uma holding que tem participação em mais de 14 empresas. É uma coisa que eu amo fazer como eu amo cantar.

Cantor gosta de ter atuações em mais de uma frente. "Quando as pessoas me perguntam: "o que você gosta mesmo de fazer?", eu digo: "gosto de ser tudo que eu posso ser. Foi uma decisão que eu tomei". As pessoas falam: "quem se dedica a muita coisa acaba não fazendo nada", mas eu dedico a uma coisa: sou eu mesmo e tudo aquilo que eu sei fazer. Então, se nasci assim, é que essa única pessoa tem essa multiplicidade de possibilidades."