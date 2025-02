Lista de presentes de Isis Valverde e Marcus Buaiz tem até passeio de barco

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz vão celebrar uma nova cerimônia de casamento no dia 3 de maio. Na lista de presentes há várias opções de luxo, incluindo um voo de helicóptero avaliado em cerca de R$ 42 mil.

O que aconteceu

A lista também reúne itens utilizados no dia a dia. Dentre eles, um processador de alimentos de R$ 197,71, um kit para vinhos com abridor elétrico de R$ 218,31, um moedor de café de R$ 235,82 e uma panela elétrica para fondue de R$ 297,60. As informações são da revista Quem, que teve acesso à lista.

Isis e Marcus ainda pedem outros itens, como fogão, coifa, TV, adega, aspirador de pó e travesseiros. Ainda há um kit de cinco utensílios para o preparo de comidas no valor de R$ 297,60.