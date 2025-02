Ilhados com a Sogra? Indicação de Aline ao Paredão vira meme

A indicação de Aline ao Paredão formado neste domingo (2) tem repercutido não só dentro do BBB 25 (Globo), mas também entre os internautas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Aline, Vinícius e os demais brothers se surpreenderam na noite deste domingo, quando a dupla foi "puxada" para o Paredão em um contragolpe de Diogo, Vilma, Gracyanne e Giovanna. Os quatro já estavam emparedados por serem os mais votados pela casa, e disputavam agora com Aline, Vinícius e a dupla indicada pelos líderes: Diego e Daniele Hypolito. Após a prova Bate e Volta, Aline, Vinícius, Diogo e Vilma foram salvos.