Gracyanne se irrita e detona brother: 'Cara bost*, sem atitude de homem'

Gracyanne detonou as atitudes de Diogo Almeida na madrugada desta segunda-feira (3) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após a formação do Paredão, Gracyanne detonou a escolha e Diogo Almeida na dinâmica. As duplas Giovanna e Gracyanne e Diogo e Vilma foram as mais votadas pela casa para a berlinda, e puxaram Aline e Vinícius em um contragolpe em consenso. Aline e Vinícius, no entanto, se salvaram na prova bate e volta.