Gerson Brenner está reagindo 'superbem' a tratamento na UTI, diz esposa

Marta Mendonça, mulher de Gerson Brenner, afirmou que o ator está evoluindo "superbem". Ele foi internado na UTI após um diagnóstico de pneumonia.

O que aconteceu

Marta disse que Gerson deve voltar para casa em breve. "Hoje conversei com a médica e ela falou que Gerson está surpreendendo toda a equipe, que ele está superbem, está reagindo muito, muito bem aos antibióticos e que logo, logo, ele vai estar aqui em casa", explicou ela à revista Quem.

O ator foi internado na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo, no dia 29 de janeiro. Ele foi diagnosticado com uma pneumonia e passa por tratamento com antibióticos.