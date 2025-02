Filhos, traição, noras famosas: quem é quem na família de Leonardo?

Virginia Fonseca Imagem: Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca. Influenciadora digital, Virgínia assumiu o relacionamento com Zé Felipe em 2020 e viralizou nas redes sociais ao fazer dancinhas para as músicas do namorado nas redes sociais. Ela é dona da marca de beleza WePink e apresentadora do SBT.

Matheus Vargas e a mãe, Liz Vargas Imagem: Reprodução/Instagram

Matheus Vargas. Quinto filho de Leonardo, nascido em 10 de maio de 1998, apenas 19 dias depois de Zé Felipe. Matheus é fruto de uma relação extraconjugal do cantor com Liz Vargas, vocalista do Banana Split, e namora a ex-BBB Hariany Almeida.

João Guilherme Imagem: Reprodução/Instagram

João Guilherme. Sexto filho de Leonardo, nascido em 1º de fevereiro de 2002, fruto do relacionamento do cantor com a bailarina Naira Ávila. João é ator e namora a atriz Bruna Marquezine desde 2024.