Fernanda Montenegro exibe cena do filme 'Vitória' com Linn da Quebrada

Fernanda Montenegro, 95, compartilhou um vídeo com cenas de "Vitória", longa-metragem que estreia nos cinemas em 13 de março.

O que aconteceu

No trecho divulgado, a atriz aparece dançando com Linn da Quebrada, 34, o que aumentou a ansiedade do público para assistir ao filme. No longa, Fernanda interpreta Joana da Paz, também conhecida como Dona Vitória, uma aposentada moradora de Copacabana que se tornou símbolo de coragem após denunciar uma quadrilha.

O vídeo compartilhado pela veterana ganhou comentários de seus seguidores. "Já estou animada para ver", comentou um fã. "Que cena linda", escreveu outro.