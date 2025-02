Esposa de Arlindo Cruz é internada com diverticulite: 'Dói muito'

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, foi internada após receber o diagnóstico de diverticulite.

O que aconteceu

A esposa do sambista contou que foi diagnosticada com diverticulite, inflamação ou infecção dos divertículos (pequenos sacos), que se formam na parede do intestino grosso. A notícia foi divulgada por Babi nos stories do Instagram.

Babi disse que sentiu muita dor e precisou tomar antibiótico e analgésico na veia. "Então, minha gente... Às vezes a gente se programa para estar em determinado lugar, em determinado horário, em determinado dia, só que a gente não conta com a programação de Deus. Às vezes, numa determinada curva, tem algo que seu pneu fura e você tem que parar. Então eu estou aqui internadinha, uma diverticulite me parou. Dói demais, dói muito e é um tratamento meio severo. Tem que ter antibiótico na veia por determinados dias e muito analgésico para poder aguentar a dor. Quem já passou por isso sabe".