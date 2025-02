Enquete BBB 25: parcial mostra sister eliminada no 3º Paredão

Daniele, Diego Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna se enfrentam no terceiro Paredão do BBB 25 (Globo) e sister sai na frente como mais votada para deixar o programa.

O que aconteceu

Segundo a parcial da enquete UOL, às 4h desta segunda-feira (3) Gracyanne era a sister mais votada para sair. A influenciadora digital acumula 45,39% dos votos.