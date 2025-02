Dupla analisa crises de ansiedade de Diego Hypolito: 'Lá fora, povo gosta'

Gabriel e Maike conversaram no Quarto do Líder sobre as últimas movimentações de jogo na madrugada desta segunda-feira (3) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em uma madrugada cheia de conversas após a formação do novo Paredão, Maike e Gabriel se juntaram para analisar outros brothers sozinhos antes de dormir.