Duo tailandês defende BLs na luta pela igualdade e exalta fãs brasileiros

Existem muitas companhias e muitos casais, então eu tento mostrar o meu talento e o meu melhor, para as pessoas gostarem do que faço. Pode ser difícil pela quantidade de gente na indústria, mas também é muito importante para todo mundo ter mais contato com a luta pela igualdade e direitos LGBTQIAP.

Bank

O próximo projeto do casal é bem diferente do que os fãs estão acostumados, e ambos estão bastante animados com isso. "É um filme de terror! Sairá ainda esse ano, e é diferente de tudo o que fizemos, é bem sério, tem outro tom e nós somos pessoas normais, sem super poderes ou algo parecido" conta Bank.

Felizes de terem conhecido o Brasil, os artistas agradeceram muito ao carinho do público brasileiro e comentaram que acharam a energia muito similar com a dos tailandeses. "Todo mundo sorri, as pessoas são calorosas, a simpatia, é realmente parecido com a Tailândia", finaliza Bank.