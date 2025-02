Diogo afirma que Aline poderia tê-lo imunizado no BBB 25: 'Tinha o poder'

Ao explicar sua visão de jogo para as bailarinas, Diogo Almeida disse que tudo seria diferente se a dupla de anjos tivessem imunizado ele e Vilma. "Quem estava na reta era eu minha mãe. Aline e Vinícius tinham o poder de salvar. Guilherme e Delma não estavam na reta", afirmou o ator.

Eva, então, opinou que, caso Aline e Vinícius fizessem isso, eles comprariam briga com seus aliados no jogo. "Então, eu também", rebateu Diogo, sobre não ter escolhido João Pedro e João Gabriel no contragolpe.

Diogo Almeida ainda justificou que não escolheu Vitória Strada e Mateus por não achar justo. "Eu realmente achei muita sacanagem colocar Vitória e Mateus mais uma vez. Eles vieram de dois Paredões, eu me relaciono com os dois".

Apesar disso, Renata tentou imaginar o lado da sister em se sentir traída. "Ela deve ter pensado isso, poxa eu me relaciono com ele, e mesmo assim, optou por proteger Vitória e Mateus? Acho que ela pensou isso. Só que eu entendo a coisa de ser dupla, e pesar a sua relação com dois do que só com um. [...] Talvez isso tenha doído".

Diogo seguiu insistindo que, da mesma forma que ele poderia ter protegido a ex-policial militar de enfrentar o paredão, ela também teve a oportunidade. "É a questão de se colocar no lugar, um se colocar no lugar do outro. Se eu tivesse o poder de salvar ela, e tem uma outra dupla que eu tenho amizade mas não tá na reta de ninguém, eu vou salvar ela ou vou salvar essa dupla?".

O ator garantiu que estava com o coração apertado por conta dessa situação, já que ainda não conversou com Aline. "Eu tô com o coração apertado em relação à Aline. Porque é muito delicado. Não conversamos ainda. Por isso a gente falava, cara, a gente tá num jogo, e como vai se dar essa relação? A gente tem que ver como vai ser. A gente vai ficar todo dia? Quando a gente estiver numa festa e sentir vontade? Porque a gente mora na mesma casa".