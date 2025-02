BBB: Diego, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no Paredão

Em seguida, Tadeu pede que as duplas que foram ao almoço especial do Big Fone definam com quem ficará a imunidade concedida como uma das consequências. Em consenso, os participantes decidiram imunizar Eva e Renata. De repente, outra surpresa: O Dummy entregou um recado:

"Não existe almoço grátis. Chegou a hora de pagar a conta, agora vocês têm uma missão a cumprir", dizia o bilhete. Uma das consequências era trocar brothers e sisters de quarto. Em consenso, os seis participantes apontaram a troca de quarto entre Daniele Hypolito e Mateus.

Em mais uma consequência, Eva e Renata teria que vetar um participante para não curtir o Show de Quarta, que teve Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan. Gracyanne Barbosa foi a escolhida e não gostou nada.

Prova do Anjo

Aline e Vinícius foram os vencedores da Prova do Anjo no BBB 25 que aconteceu sábado. O desafio envolveu montar três quebra-cabeças no menor tempo possível e a dupla finalizou a prova com 1 minuto e 27 segundos.

Os segundos colocados foram Diego e Daniele Hypolito, que montaram os quebra-cabeças em 1 minuto e 58 segundos. Aline e Vinícius terão o dever de escolher uma dupla para imunizar no próximo domingo, 2.