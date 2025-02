Dantinhas: Diogo muda tom com Aline e mostra personagem diferente no BBB 25

A relação de Aline e Diogo no BBB 25 foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (3). Para Dantinhas, convidado do programa, o ator mudou seu comportamento depois da relação com a policial ficar estremecida.

Tudo ficou mais complicado entre eles depois de Diogo e sua mãe, Vilma, darem um contragolpe em Vinícius e Aline na formação do último Paredão. Os amigos conseguiram se salvar na prova Bate e Volta.

Para Dantinhas, o comportamento de Diogo mudou depois da briga. O ator chegou a dizer que ele e Aline ainda estão se conhecendo, mesmo depois de terem se beijado na última festa. "Ele tentou convencer a Aline, mas ela foi bem firme".