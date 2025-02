Marquezine sumida e 'climão' com irmão: como foi a festa de João Guilherme

João Guilherme comemorou neste fim de semana seu aniversário de 23 anos na Fazenda Talismã (GO), do cantor Leonardo, seu pai. João levou pela primeira vez vários amigos à fazenda, incluindo a namorada, Bruna Marquezine.

A festa repercutiu nas redes sociais —e fãs apontaram polêmicas e um "climão".

Como foi a festa

Bruna Marquezine visitou a fazenda pela primeira vez, mas ficou meio sumida no evento. A família postou vários stories, mas a atriz apareceu pouquíssimas vezes, e sempre nos fundos das gravações. O encontro de Bruna e Virginia, cunhada de João Guilherme, era esperado pelos fãs. Até então, Bruna e João Guilherme não haviam interagido muito com o lado goiano da família do ator.