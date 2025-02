Brothers criticam atitude de Vilma após votação do BBB 25: 'Amargurada'

Após a dinâmica, Vilma conversou com Diego e demonstrou sua insatisfação com os outros moradores do programa. "Eu não acho que errei em nada. Tô fazendo o meu, sendo o que eu sou. Eles tão votando em mim. O que eu fiz de errado? Nem conversar fiado eu fico. Porque eu não falo besteira? Hoje eu tava com vontade de falar algumas coisas, mas eu vou segurar".

Em uma conversa no gramado, algumas sisters analisaram o comportamento da mãe de Diogo. "Ela fica com ódio da gente na votação. Não entendo isso, gente. Ela fica com raiva mesmo!", afirmou Camilla. "Fica! Ela foi dormir emburrada", concordou Gracyanne.

A musa fitness ainda relatou ter sido ignorada por Vilma. "Ela usou meu algodão, não agradeceu, virou e foi dormir. Eu falei 'boa noite' e ela nem respondeu. Que bobeira, cara!".

Camilla ainda apontou que a participante costuma sempre votar em quem está no mesmo quarto que ela, mas não gosta que o contrário aconteça. "Ela muda totalmente a figura dela quando tem votação quando tem que se impor. É a mesma coisa que eu falava do Edi e da Raissa quando tinham que votar: eles mudavam totalmente o jeito deles. Só que, quando a gente muda também, eles ficam p*tos".

Algum tempo depois, João Pedro se juntou a conversa e também opinou sobre Vilma. "Gente amargurada né, tem ódio no coração". Mateus ainda complementou, garantindo que a raiva da sister não tinha motivo. "Se fosse verdade, beleza, tá a três semanas na reta, só que não é verdade. Quando ela bostejou aquilo ali, não era verdade, o segundo líder foi dela, tava vivendo maior paz semana passada, tava suave".

LIVES