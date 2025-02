Camila Pitanga desafia rixa TV x streaming: 'O novo vem de qualquer lugar'

"Estou no futuro! Eu sou o streaming, seu pai é a TV aberta! A TV aberta está morrendo, eu estou aqui vivíssima!", exclama Lola, personagem de Camila Pitanga, em "Beleza Fatal" (Max). Ela, dona de uma clínica de estética com ares de influenciadora, se compara ao sogro, Átila (Herson Capri), um respeitado cirurgião plástico, muito conservador.

A cena parece se encaixar perfeitamente no contexto do lançamento da novela, primeira aposta da Max no gênero, que estreia em um momento em que a Globo pena com a audiência de "Mania de Você". Pitanga, no entanto, discorda da própria personagem e não vê a televisão aberta como ultrapassada.