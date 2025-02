BBB: Dani se revolta após fala de brother sobre Diego e promete detoná-lo

Ainda que o atleta não lembrasse do ocorrido, Dani apontou que alguns participantes duvidaram das crises de ansiedade de Diego Hypolito. "É fácil ir pra um lugar e duvidar daquilo que você teve; que eu, como irmã, te vi 2 anos trancado em casa. Desde esse dia, eu tô com um nó na garganta gigantesco!", disse a ginasta.

Hypolito tentou tranquilizar a irmã, dizendo que estava tudo bem, mas Daniele prosseguiu: "Você pode tá tranquilo, mas eu sou sua irmã e vi o que você passou. Não duvide de uma coisa que você teve e que foi muito grave! Duvidar do que você teve não é jogo. Passa do jogo!".

Já em conversa no quarto nordeste, Dani apontou que Gabriel foi o responsável por questionar se Diego realmente tinha ansiedade ou estava fingindo. "Esse negócio, não é relacionado ao Maike, porque o Maike não duvidou, inclusive, o Maike ajudou na hora que pareceu que o Diego ia cair e ele tava ali perto. Eu falei relacionado ao Gabriel. Quem duvidou e levantou isso...".

Thamiris chegou a afirmar que Eva também teria duvidado de Diego Hypolito. "Eu tinha escutado o Gabriel falando primeiro e depois ela", recordou Daniele. "Mas quem falou 'será que teve' foi ele, não foram as meninas. Para isso, graças a Deus eu gravo as coisas", ainda complementou.

