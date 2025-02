BBB 25: Vilma dispara após quase ir ao Paredão: 'Votar em qualquer um'

Após escapar por pouco do Paredão, Vilma comenta votação no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A estudante de Nutrição e o filho, Diogo Almeida, foram os mais votados pela casa - empatados com Gracyanne Barbosa e Giovanna. As duas duplas tiveram direito a um Contragolpe e puxaram Aline e Vinícius. A policial militar, por sua vez, vive um affair com o ator que a colocou na berlinda.