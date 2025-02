BBB 25: Gracyanne merece ser eliminada no paredão?

São reais as possibilidades de Gracyanne Barbosa ser a próxima eliminada no BBB 25. O paredão em que ela e Giovanna enfrentam Dani e Diego Hypolito revela uma clara desvantagem para as irmãs.

Embora a maioria das enquetes indique a saída de Giovanna, não vou me surpreender se Gracyanne for embora. Segundo o levantamento do Votalhada, agregador de pesquisas a respeito do BBB em todas as plataformas, a musa fitness sofre grande rejeição entre o público apaixonado dos canais de YouTube.

O estilo apaziguador de Gracyanne não tem sido muito bem visto. Nem mesmo a indignação contra Diogo durante a escolha do contragolpe que indicou Aline e Vinícius teve qualquer repercussão real até agora.