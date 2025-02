BBB 25: Camarotes emparedados pedem mais uma chance no programa

As duplas emparedadas Daniele e Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa e Giovanna defendem a permanência no reality.

O que aconteceu

Os ginastas foram direto para o Paredão pelos Líderes Maike e Gabriel. Gracyanne e Giovanna, por sua vez, foram as mais votadas pela casa e não conseguiram escapar no Bate-Volta. Diogo Almeida e Vilma também foram os mais citados no Confessionário, enquanto Aline e Vinícius foram puxados no Contragolpe.