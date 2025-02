Barbie Hsu pega infecção e morre aos 48 anos em férias no Japão

Em 2001, ela ficou famosa ao estrelar "Meteor Garden", primeira adaptação live-action do famoso mangá japonês "Boys Over Flowers". O êxito da série gerou uma continuação em 2002, intitulada "Meteor Garden II".

Em 2006, Barbie marcou presença no Festival de Cinema de Cannes com sua atuação no filme de terror "Silk". A atriz deixa dois filhos.