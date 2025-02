Aline Gotschalg sobre transformações no corpo: 'Vivia de miojo'

Aline Gotschalg revelou que perdeu 10 quilos após mudar seu o estilo de vida.

O que aconteceu

A ex-BBB foi questionada pelos seguidores se fez cirurgias para mudar sua aparência após o reality. "Tenho cara de bolacha igual você tinha no BBB. Como mudou, fez quais procedimentos?", perguntou uma seguidora.

A influenciadora revelou que não fez nenhuma cirurgia, que apenas mudou seu estilo de vida e com isso conseguiu perder 10 quilos. "Só o fato de emagrecer 10 kg desde o programa já muda totalmente a fisionomia do meu rosto. Já fiz laser fotona para melhorar a textura da pele, botox e fox eyes (amo). E não tenho nenhum procedimento estético no corpo, além da prótese de mama", respondeu ela.