Aline e Vinícius ou gêmeos? Veja quem sugeriu o nome de quem no contragolpe

Insistindo que não votaria novamente em Vitória e Mateus, a mãe do ator definiu: "Vamos na Aline e no Vinícius". Gracyanne então questionou se Diogo concordava. "O que vocês acham? Eu não gostaria de votar na Aline e no Vinícius", afirmou o ator. "Nós também não", concordou Giovanna.

Demonstrando certa impaciência, Vilma voltou a insistir: "Nós não temos outra opção. Daqui para frente vai ser pior". Após isso, o grupo finalmente bateu o martelo e decidiu que Aline e Vinícius iriam pelo contragolpe.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas