Aline e Diogo têm DR após Contragolpe no BBB: 'Você prefere que eu saia'

Aline: "Quando você coloca alguém no Paredão, você quer que a pessoa saia. (...) Quando você coloca eu e o Vinícius, você prefere que eu e Vinícius saia do que Vitória e Mateus. Eu não confio mais em você e na sua mãe, dona Vilma, por uma questão de afeto e consideração. (...) Quando a gente começou a criar um certo vínculo, eu comecei a priorizar isso. (...) Quando você diz que não achou legal votar em Vitória e Mateus porque eles já estavam vindo de uma sequência de votação, eu entendo que você não defendeu a tese de que a gente estava se aproximando e tendo uma relação legal".

Diogo: "Você está falando como se eu tivesse decidido. Foi um acordo com pouquíssimo tempo. Vocês não eram a minha prioridade, eu não colocaria [vocês no Paredão]. Eu não estava me sentindo bem. (...) Pra mim, não foi fácil. Eu não queria que vocês saíssem. Eu não fiquei bem".

Os dois continuaram conversando por vários minutos, e chegaram a ter alguns atritos. Eles acusaram um ao outro de interromper suas falas.

Aline: "Eu entendi que você colocou Mateus e Vitória como prioridade em relação a mim e Vinícius. Eu tinha colocado você na frente de duas duplas...".

Diogo: "Só que você não salvou a gente do Paredão, e a gente estava na mira".

Aline: "Na lista de prioridades, tinham duas duplas que estavam na sua frente. Eu passei você na frente de duas duplas. Eu poderia não ter feito isso, mas fiz. Foi uma escolha minha".