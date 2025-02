Atriz de 'Acompanhante Perfeita' já viveu amor obsessivo: 'Dei tudo de mim'

A conversa com Splash foi "complicada", afinal a reportagem foi proibida pela Warner —responsável pelo filme— de falar sobre qualquer detalhe da trama. "Fazer divulgação é muito difícil quando você não pode falar sobre o enredo e qual é a reviravolta, porque ela é essencialmente o enredo. É muito difícil, estou tentando", disse Sophie Thatcher em tom de brincadeira.

Um dos mistérios da personagem, no entanto, já é relevado no trailer: Iris é um robô sanguinário. Seu namorado passa, então, a controlá-la até que o jogo vira e a criatura tecnológica promete se vingar de Josh da pior maneira possível, transformando a viagem dos sonhos em um verdadeiro inferno.

Para viver essa personagem misteriosa, a atriz passou por um treinamento muito técnico e específico. "A fisicalidade foi muito técnica, e também foi difícil encontrar as mudanças de voz certas. Foi preciso encontrar a zona certa no personagem", recorda ela.

O que ajudou muito foi o clima descontraído no set de filmagem, principalmente com o colega de elenco Jack Quaid ("The Boys"), que Tatcher classifica como "gentil e talentoso". "Não consigo imaginar isso com mais ninguém, era o personagem perfeito para ele, que trouxe muitas camadas para o papel. Era como se você gostasse dele no começo e depois você fica: 'esse cara é, na verdade, um idiota. E Jack é oposto disso."

Entre os poucos detalhes que a atriz estava autorizada a revelar, estava a cena de maior dificuldade que teve durante as filmagens. Nela, a atriz teve que falar alemão, o que ela mesma diz ter sido difícil. "Estava muito frio e tivemos que fazer em duas tomadas. Estávamos atrasados. Eu estava congelando, usando shortinhos minúsculos, e eu estava tentando apenas não aparecer que estava tremendo tanto. Esse foi um dos dias mais difíceis que já tive no set, mas consegui."